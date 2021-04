Frana sulla Sp79 Lucardese, partiti i lavori di somma urgenza

Sono partiti i lavori per la frana sulla sp79 Lucardese a Montespertoli. I fronti d'azione sono due, ovvero la messa in sicurezza del versante a monte della frana e la definizione del progetto esecutivo per il ripristino della carreggiata. Questo l'annuncio di Giacomo Cucini, consigliere delegato alla viabilità per la Metrocittà, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo assieme al sindaco montespertolese Alessio Mugnaini e i tecnici della Metrocittà.

Sono partite opere di somma urgenza per evitare il peggio, ovvero che la situazione della frana faccia bloccare del tutto la viabilità. Entrando nel dettaglio, è stato deciso il posizionamento di geoblock per effettuare uno spostamento della carreggiata ed evitare eventuali ulteriori evoluzioni della frana a valle.

Queste le parole di Cucini: "Il cantiere si è reso sempre più urgente e necessario vista l'evoluzione della frana, in termini anche di riduzione della carreggiata. Siamo pertanto riusciti a trovare risorse e ad accelerare la progettazione per dare risoluzione a un problema viabilistico importante che, se non preso nei tempi corretti, avrebbe comportato la chiusura della viabilità in un punto strategico, senza percorsi alternativi adeguati".