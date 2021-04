La segnalazione è a portata di smartphone: online il nuovo SIT del Comune di Figline e Incisa Valdarno

Da oggi sarà più semplice, per i cittadini, effettuare le segnalazioni online, grazie alla nuova versione (più adatta agli smartphone) del SIT, il Sistema Informativo Territoriale. Attivo già dal 2016 e accessibile all’indirizzo https://cloud.ldpgis.it/figlineincisa, il servizio è utile anche per i professionisti del territorio, perché consente di accedere a mappe interattive e al catasto, da consultare in modo semplice e veloce da qualsiasi dispositivo. Raccoglie, infatti, la cartografia di base del territorio comunale in forma di mappa interattiva, offrendo la rappresentazione più precisa di ogni edificio ed elemento geografico localizzandoli con esattezza a qualsiasi livello di scala e dettaglio.

Sul portale SIT, inoltre, si possono consultare la Carta tecnica regionale, che è la base cartografica utilizzata anche per la redazione dei Piani urbanistici, e il Catasto, cioè il registro dei beni immobili presenti nel territorio comunale. La mappa interattiva contiene poi le foto aeree scattate in varie epoche, a partire dal 1954. A disposizione sul sito anche i principali strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale del Comune, in particolare il Piano strutturale e il Piano operativo attualmente in fase di elaborazione.

COME INSERIRE LE SEGNALAZIONI – Tornando alle segnalazioni, un cittadino che noti, ad esempio, un problema di viabilità, una barriera architettonica da rimuovere o della segnaletica stradale da sostituire potrà comunicarlo allo Sportello polifunzionale FacileFIV del Comune con pochi e intuitivi passaggi, inviando anche una localizzazione precisa della criticità.

Basta andare nella sezione ‘Segnalazioni’, aggiungere una fotografia (anche scattata direttamente con lo smartphone) e una breve descrizione del problema. La segnalazione sarà inoltrata all’ufficio competente e da quel momento si potrà monitorare il suo stato sulla mappa delle segnalazioni, controllando in tempo reale se è stata presa in carico dai tecnici del Comune, se è previsto un intervento o se la criticità è risolta. Si possono inviare segnalazioni su questi argomenti: manutenzione delle strade e degli edifici pubblici, traffico e segnaletica stradale, cimiteri, barriere architettoniche, ambiente, verde pubblico, arredo urbano, scuola e servizi al pubblico.

LA NUOVA VERSIONE DEL PORTALE - Il nuovo portale del SIT ha un design ottimizzato anche per l’uso su dispositivi mobili come telefoni e tablet ed è stato sviluppato nel rispetto delle linee guida di Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale. Il sistema utilizza un sistema di archiviazione dei dati in cloud, come previsto dal Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione.

L’uso di una banca dati unica garantisce che le informazioni mostrate siano sempre le più aggiornate, in contemporanea per tutti gli utenti e tutti gli uffici comunali. Il sistema favorisce inoltre la riduzione dell’uso del supporto cartaceo. Il Sistema informativo territoriale del Comune di Figline e Incisa Valdarno è stato realizzato da LdP Progetti Gis, azienda fornitrice di servizi e infrastrutture qualificate da Agid.

Fonte: Comune di Filgine e Incisa Valdarno