La tesi di laurea si discute al Palazzo Pretorio di Figline: ecco come

È Palazzo Pretorio il luogo scelto dall’Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno per consentire agli studenti universitari residenti sul territorio di discutere la propria tesi di laurea in modalità telematica.

“Com’è noto – commenta la sindaca Giulia Mugnai -, a causa dell’emergenza sanitaria, al momento anche la discussione delle tesi di laurea in presenza è sospesa e sostituita da un collegamento online con la propria Commissione, da effettuare sulle apposite piattaforme universitarie. Una modalità che, seppur dettata dal rispetto dei protocolli anticovid, spersonalizza una tappa importante nel percorso formativo dei nostri studenti. È per questo che, per restituire solennità a questo momento, abbiamo accolto favorevolmente l’iniziativa dei gruppi di maggioranza che, tramite una mozione presentata e approvata all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale, hanno proposto di aprire le porte del municipio ai laureandi e alle loro famiglie, consentendo di laurearsi in sicurezza in un luogo simbolo della propria città”.

Per richiedere l’utilizzo gratuito della sala Egisto Sarri del Palazzo Pretorio di Figlie basterà compilare l’apposito modulo online disponibile qui: https://apps.comunefiv.it/auth/

Per accedere, basterà registrarsi oppure inserire le proprie credenziali Spid (che, dalle scorse settimane, si attiva anche in municipio, presso lo Sportello FacileFiv. Info: fivnews.it/AttivazioneSPID).

Durante la compilazione del modulo, sarà possibile richiedere l’utilizzo di un pc comunale e indicare il numero di familiari (massimo 15) che saranno presenti alla seduta di laurea. La seduta sarà infatti proiettata, in modo da consentire una fruizione live anche ai presenti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a cultura@comunefiv.it

oppure allo 0559125253

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa