Lavori di Acque in Via Ridolfi a Empoli, strada chiusa al civico 49

Lavori di Acque Spa in pieno centro a Empoli. L’intervento è previsto in Via Cosimo Ridolfi, nei pressi di Via delle Murina, e si rende necessario per la riparazione di una perdita occulta in prossimità di un allaccio.

Al momento per i tecnici di Acque non è possibile stabilire se la riparazione comporterà una sospensione dell’erogazione idrica nell’area circostante.

In questo caso l’azienda provvederà a comunicare con congruo anticipo il disservizio alle utenze interessate.

Una volta ultimata la riparazione verrà ripristinato il fondo stradale con copertura a pietra come è attualmente.

Nei giorni successivi verrà eseguito un ulteriore intervento, sempre in Via Ridolfi, più verso Via Giuseppe Del Papa, sempre per la riparazione di una perdita occulta.

A livello di viabilità il Comune di Empoli ha previsto l'adozione di un provvedimento che prevede, dalle 8 di mattina di giovedì 15 aprile, alle 19 di sabato 17 aprile. È previsto il divieto di transito di tutti i veicoli, anche nelle ore notturne, eccetto quelli necessari per il cantiere.

Il punto dove avverrà l’intervento è esattamente in Via Cosimo Ridolfi di fronte al civico 49. Ulteriori modifiche alla viabilità saranno valutati al momento dell’inizio e nel corso dei lavori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa