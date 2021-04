Mandato di arresto europeo, si costituisce 41enne nel Mugello

Aveva un mandato di arresto europeo che pendeva su di lui, per questo si è presentato al comando della stazione dei carabinieri di Barberino di Mugello ieri pomeriggio. Il 41enne è originario della Romania, ma da tempo residente in Mugello.

Il mandato di arresto europeo è stato emesso nei suoi confronti dell’Autorità giudiziaria di Bucarest per il reato di possesso, ai fini della vendita, di sostanze stupefacenti, commesso a dicembre 2019 in Romania. Per questo reato ha un residuo di pena di due anni e quattro mesi.

L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso il carcere di Firenze.