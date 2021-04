Noferi (M5S). "Urgente provvedere ad un piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti"

Buone notizie – afferma Silvia Noferi consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle - per le imprese perché si allargano i termini delle esenzioni anche ai magazzini mentre rimangono soggette allo smaltimento comunale dei rifiuti urbani, uffici e mense.

La Pdl 32 “Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche” presentata dalla Regione Toscana, mette un punto fermo sulla decorrenza che partirà da quando le aziende presenteranno la domanda.

Rimangono alcuni punti oscuri, come per esempio, come dovrà essere calcolata la percentuale di quanti rifiuti si sono portati a recupero, perché non chiarisce qual è il denominatore, oppure su quali quantità verrà applicato lo sconto sul 2022, quelle del 2021?

Purtroppo se da una parte aumentano i vantaggi per le imprese, dall’altra temiamo si dovranno aumentare le imposte alle famiglie, perché il sistema a tariffa del servizio pubblico era sostenuto da famiglie e imprese.

A questo si aggiungono altri aspetti che forse non sono stati attentamente valutati: si perde il controllo pubblico su una parte consistente di flussi di rifiuti che passano al mercato libero e si mettono in crisi quelle aziende pubbliche che vedranno diminuire i loro volumi e avranno un surplus di personale.

Cogliamo l’occasione – conclude Noferi - per ricordare alla Giunta l’urgenza di provvedere all’elaborazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, dato che non si può continuare semplicemente a prorogare i termini e le capienze delle varie discariche della Toscana.”

Silvia Noferi

Consigliera della Regione Toscana

Movimento 5 Stelle