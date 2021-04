Trovata discarica abusiva a Tombolo

Una discarica abusiva è stata trovata a Tombolo, poco fuori Pisa, tra il canale Navicelli e via Livornese. I carabinieri forestali hanno ritrovato molti scarti di lavori di ristrutturazione, abbandonati in quell'area. La zona è stata messa sotto sequestro ed è partita in un primo momento la denuncia contro ignori.

Le indagini hanno permesso di capire chi fossero i responsabili. Risalita la 'filiera' dei rifiuti, sono scattate sanzioni per 6.000 euro. Inoltre i responsabili sono stati costretti a ripulire l'intera area sotto la supervisione attenta dei militari.