Pisa post-Covid, evento online con M5S

Pisa è una città che deve cambiare, l'emergenza Covid ha messo in evidenza tutti i limiti di una città che ha fatto di tutto per non garantirsi un futuro rimanendo troppo legata al suo passato. La mancanza di un progetto di crescita ha fatto emergere problematiche legate alla mobilità e alla qualità degli spazi pubblici.

Il movimento 5 stelle con questa iniziativa vuole farsi promotore spazi di incontri, discussione e confronti necessari per dare una programmazione alla rinascita di Pisa. Un laboratorio dove i principali protagonisti devono essere coloro che affrontano giornalmente i problemi di una città incapace di reagire, ferma immobile, come un ragazzino impaurito e impietrito dalla paura del lupo nero, ma sappiamo poi come finisce la favola del lupo.

Insomma occorre una scossa, occorre ripartire con nuovo impulso ed idee, ed è nostro intento, con il coinvolgimento di tutti gli attori possibili sulla scena pisana, dal resto delle forze politiche, agli imprenditori, i negozianti, le associazioni di categoria, sport, commercio, turismo, università, insomma tutti coloro che come noi hanno a cuore la nostra città e vogliono dare un contributo al suo rilancio, dare spunti, idee e progetti sono invitati a partecipare :

15 aprile alle ore 21, diretta streaming alla pagina di facebook del Movimento 5 Stelle di Pisa,

LA CITTA’ DEI MIRACOLI, idee e proposte per un futuro post covid,

interverranno Alessandro Tolaini M5S, Matteo Trapani PD, Antonio Veronese Patto Civico, Ciccio Auletta Diritti in Comune, Luisa Mazzuca Associazioni Sportive e Sociali, Ilaria Moretti Pisain Tilt, Andrea Romanelli Presidente di Federalberghi Pisa, Andrea Pochini Antiquariato Galleria Uomo Arte, Gabriele Masiero La Nazione, Luca Lauricella Facilitatore Regionale M5S

M5S Pisa