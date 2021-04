Ponticelli, CdC: "Sistemato tetto della pensilina, ma a metà"

Dopo alcuni anni e 3 interventi sulla stampa, finalmente siamo riusciti a far sistemare il tetto rotto su questa pensilina a Ponticelli vicino agli impianti sportivi in via Usciana.

Questo intervento di sistemazione serviva per proteggere i nostri ragazzi quando sotto la pioggia battente aspettano il Bus per andare a scuola, ma non solo, anche per chiunque usufruisca del servizio bus in generale e di questo ne siamo contenti e fieri che sia stato fatto.

Poi, però scopriamo che hanno si, sistemato la copertura della pensilina, ma non la parte dietro dove doveva essere sostituito un vetro spaccato dai soliti vandali che non mancano mai purtroppo.

Questo lavoro si sistemazione fatto a metà proprio non riusciamo a capirlo e sarebbe opportuno che il Sindaco ci desse spiegazioni in merito.