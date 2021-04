Chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Regione Enrico Rossi. Il reato contestato è falso ideologico e i fatti risalgono alla campagna elettorale del 2015 per la elezione del Presidente della Toscana, vinta da Rossi con il 48%.

Le indagini mirano alle spese per la campagna elettorale. Rossi avrebbe indotto in errore il collegio regionale di garanzia elettorale presso la corte di appello di Firenze, dichiarando di aver speso circa 59.000 per la campagna elettorale, a seguito di contributi ricevuti per circa 70.000 euro, mentre in realtà avrebbe ricevuto e speso denaro ulteriore per circa 600.000 euro.

Chiesto un processo anche per Luciano Bachi, commercialista e mandatario elettorale di Rossi.

Rossi indagato, la replica: "Calcolo della procura è sbagliato"

"Non viene contestato come illecito nessun finanziamento che ho ricevuto; tutti i finanziamenti che ho ricevuto sono stati verificati e su nessuno di essi è stato trovato nulla da ridire. Mi viene solo contestato di aver superato il tetto di spesa fissato per la campagna elettorale. Noi, io e il mio legale, crediamo che sia invece il calcolo della procura ad essere sbagliato. Lo abbiamo dimostrato nella nostra memoria. Quel tetto noi lo abbiamo rispettato".

Così l'ex governatore toscano Enrico Rossi in riferimento all'inchiesta della procura di Firenze che lo vede indagato. "Conseguentemente - prosegue Rossi - mi viene contestato anche il falso ideologico, un'accusa che viene rivolta esclusivamente a funzionari pubblici ma che non può essermi rivolta perché ovviamente ho firmato il bilancio per la campagna elettorale non da presidente ma da privato cittadino. Si tratta dunque di aspetti formali di cui si occupa il mio legale".

Le reazioni

Lega: "Rossi indagato, fatto da non minimizzare"

“Lungi dal volerci sostituire alla Magistratura, di cui abbiamo la massima fiducia - affermano i Consiglieri regionali della Lega - non può passare inosservata la notizia che riporta come l’ex Presidente della Regione Enrico Rossi, sia sotto indagine. Il capo d’imputazione farebbe riferimento alla campagna elettorale del 2015 e segnalerebbe un falso nella rendicontazione dei contributi avuti dall’esponente Pd in quel periodo. Ovviamente solo a maggio sapremo la decisione del Gup, ma già essere finito sotto inchiesta ci allarma particolarmente. Nel confermare il nostro spirito garantista auspichiamo che venga fatta piena luce su una vicenda che, se confermata, sarebbe estremamente grave."