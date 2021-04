Scuole chiuse, a Montopoli non si pagano mensa e trasporto per marzo e aprile

L’amministrazione comunale di Montopoli, in considerazione della chiusura dei servizi educativi di Nido d’infanzia e dei servizi scolastici di mensa e trasporto avvenuta per un periodo dei mesi di marzo e aprile 2021 a seguito delle ordinanze regionali di sospensione delle suddette attività al fine di contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19, ha stabilito la non applicazione delle tariffe per i periodi di chiusura dei servizi. Le rette pagate dalle famiglie saranno quindi decurtate in proporzione ai giorni nei quali i servizi non sono stati erogati.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno