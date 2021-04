Sorpresi a rubare bici elettrica, arrestati

Un 33enne e una 31enne sono stati arrestati a Firenze perché sorpresi a rubare una bici elettrica. In via Cairoli la polizia ha notato i due che, dietro alle portiere aperte del loro suv, stavano tagliando il lucchetto della bicicletta con un flessibile. La coppia aveva in auto anche un cane di grossa taglia che avrebbe potuto ostacolare l'intervento, per questo la polizia non ha agito subito. Così li ha pedinati, per poi fermarli in sicurezza nella zona di viale Strozzi. La bici, del valore di circa 1.000 euro, è stata restituita al proprietario.