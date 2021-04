Un 23enne nigeriano stava spacciando eroina davanti a una scuola superiore di Firenze, in via del Terzolle. Con lui, nei pressi dell'istituto professionale Da Vinci, era presente la compagna in stato di gravidanza, risultata estranea ai fatti.

L'arresto è scattato per mano della polizia. L'acquirente, un 25enne, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti.