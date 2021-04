Stop al servizio online Asl, Lega: "Forti disagi nell'Empolese"

“Quanto comunicato dall’Asl Toscana Centro - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - comporterà, inevitabilmente, forti disagi a quei cittadini che, nei prossimi giorni, avrebbero voluto prenotare esami o analisi mediche nell’empolese. Da giovedì a lunedì prossimo, infatti a causa di un adeguamento al sistema informatico (se le cose miglioreranno ne saremo felici, ma non ci sembra il momento giusto per l’operazione) i cittadini dovranno, giocoforza, rimandare la possibilità di poter programmare un normale supporto assistenziale, come un semplice prelievo del sangue. Si tratta, conti alla mano di potenziali alcune migliaia di persone, giocoforza, pazientemente in attesa che il tutto riprenda a funzionare, augurandoci, poi, che il giorno fissato per la ripresa della normale operatività venga effettivamente rispettato. Insomma siamo di fronte ad un ennesimo problema in un momento particolarmente delicato per l’intera sanità empolese.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - Ufficio stampa