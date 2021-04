Vaccini, in Toscana oltre 832mila dosi non arrivate. Il punto in Consiglio regionale

Grazie ad una interrogazione presentata dal portavoce dell’opposizione Marco Landi (Lega), l’assessore alla sanità Simone Bezzini ha messo nero su bianco tutti i numeri riguardanti la campagna vaccinale per la fascia di popolazione di età superiore agli 80 anni. Nel primo trimestre 2021, come indicato dalla Ue e riportato nel piano strategico del dicembre scorso, in Italia sarebbero dovute arrivare un totale di 28 milioni e 278 mila dosi, e di queste in Toscana un totale di 1milione e 838mila 135. Ma ad oggi alla Toscana sono effettivamente pervenute soltanto 1milione e 5700 dosi, di cui somministrate 891.830.

Sul concetto di prima linea, le ultime indicazioni definite anche in Conferenza stato-Regioni sono chiare e lo è altrettanto la posizione della Regione Toscana: messa in sicurezza dal contagio di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, per ospedali Covid free, per tutelare il personale ma anche per proteggere i cittadini.

Per quanto riguarda invece il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dal 1 gennaio al 6 aprile, 233 over 80 su 1105. Decessi 1168 over 80 su 1810 pazienti. Da qui l’impegno della Regione a accelerare sulla campagna vaccinale degli over 80, con l’impegno di somministrare la prima dose a tutti entro il 25 aprile.

Marco Landi, ringraziando per la risposta, ha sottolineato quanto il concetto di prima linea fosse di buon senso così come l’impegno a vaccinare gli over 80. “Siamo stati di stimolo – ha sottolineato il consigliere – vedremo di capire meglio quanto non ha funzionato all’inizio”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa