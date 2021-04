Beccati a rubare in un container, un arresto a Campi Bisenzio

Ieri mattina i carabinieri di San Piero a Ponti (Campi Bisenzio) hanno arrestato per tentato furto aggravato di utensili vari da lavoro per allestimento fiere (troncatrice a banco, seghetto alternativo, flessibile ecc) un 41enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.

Mentre passavano in via San Donnino i militari hanno notato due persone sospette che, dopo aver oltrepassato la recinzione di un piazzale, armeggiavano nei pressi di un container.

I due sono stati scoperti a forzare la porta del container per impossessarsi degli attrezzi all'interno, e hanno tentato la fuga. Il 41enne è stato bloccato e trovato in possesso di oggetti da scasso mentre il complice è riuscito a scappare.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza fissata per la mattinata di oggi. Lo stesso, inoltre, è stato sanzionato per non aver osservato le disposizioni in materia di prevenzione da coronavirus.