Concerti Vasco Rossi, per Firenze slitta tutto al 2022

Nuove informazioni e aggiornamenti sui concerti di Vasco Rossi, inizialmente previsti per giugno ma che, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da pandemia covid, devono subire un ulteriore slittamento di un anno.

È ancora presto per un abbraccio collettivo. "La pandemia fermerà i miei concerti ma non ferma la mia musica” - dice Vasco - e la buona notizia è che il 12.11.2021 uscirà il nuovo album.

Concerti VASCO ROSSI Giugno 2021 spostati al 2022 - le nuove date

I concerti di Vasco Rossi previsti nel mese di Giugno 2021 vengono riprogrammati nel 2022 con il seguente calendario:

24 maggio 2022 MILANO – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays)

28 maggio 2022 IMOLA – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

3 giugno 2022 FIRENZE – Visarno Arena (ex Firenze Rocks)

11 e 12 giugno 2022 ROMA – Circo Massimo

Le nuove date non faranno più parte del calendario dei Festival a cui appartenevano anche se si svolgeranno nelle stesse location.

La data di Milano avrà luogo nella nuova area allestita all’Ippodromo Milano Trenno. I biglietti emessi rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Nel caso della doppia data di ROMA:

i biglietti per la data del 19 giugno 2020 (poi 26 giugno 2021)

saranno validi per la data dell’11 giugno 2022,

i biglietti per il 20 giugno 2020 (poi 27 giugno 2021)

saranno validi per la data del 12 giugno 2022.

Coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date, avranno la possibilità di rivendere legalmente il proprio biglietto sulle piattaforme dove è avvenuto l’acquisto o di richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro il 13 giugno 2021 e avrà validità 18 mesi dalla sua data di emissione.

Il voucher dovrà essere richiesto presso le biglietterie dove è stato acquistato il biglietto, maggiori informazioni ai seguenti link:

TICKETMASTER: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360008793437

TICKETONE: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

VIVATICKET: https://shop.vivaticket.com/ita/annulli

I biglietti per le nuove date, dove disponibili, sono in vendita presso le seguenti biglietterie:

Ticketmaster.it – Ticketone.it – Vivaticket.com

Per maggiori informazioni visitare la pagina: https://www.livenation.it/show-updates