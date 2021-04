Coronavirus Empoli e Cuoio, 116 contagi e 4 decessi

Sono 624 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 24 decessi , di cui 9 in provincia di Firenze, 10 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia, 3 in provincia di Pisa.

Si segnala il decesso di un uomo di 83 anni di Empoli deceduto all'ospedale di Pisa Cisanello, una donna di 77 anni di Castelfranco di Sotto deceduta all'ospedale Torregalli di Firenze, una donna di 88 anni di San Miniato deceduta in una Rsa e infine un uomo di 77 anni di San Miniato deceduto all'ospedale San Jacopo di Prato.

Di seguito il dettaglio dei contagi:

401 casi in provincia di Firenze, di cui 77 in zona empolese:

Bagno a Ripoli 15

Barberino di Mugello 17

Barberino Tavarnelle 3

Borgo San Lorenzo 4

Calenzano 11

Campi Bisenzio 17

Dicomano 1

Fiesole 5

Figline e Incisa Valdarno 3

Firenze 141

Firenzuola 1

Greve in Chianti 2

Lastra a Signa 5

Pelago 1

Pontassieve 11

Reggello 9

Rignano Sull'Arno 2

Rufina 1

San Casciano in Val di Pesa 5

San Godenzo 1

Scandicci 20

Scarperia e San Piero 2

Sesto Fiorentino 30

Signa 12

Vaglia 2

Vicchio 3

77 casi in zona empolese

Capraia e Limite 4

Castelfiorentino 14

Cerreto Guidi 7

Certaldo 7

Empoli 15

Fucecchio 6

Gambassi Terme 1

Montaione 1

Montelupo Fiorentino 13

Montespertoli 5

Vinci 4

97 casi in provincia di Prato

Cantagallo 1

Carmignano 11

Montemurlo 7

Poggio a Caiano 3

Prato 70

Vaiano 3

Vernio 2

87 casi in provincia di Pistoia

Agliana 4

Buggiano 8

Chiesina Uzzanese 1

Lamporecchio 4

Larciano 4

Marliana 1

Massa e Cozzile 1

Monsummano Terme 7

Montale 3

Montecatini Terme 3

Pescia 5

Pieve a Nievole 1

Pistoia 22

Ponte Buggianese 3

Quarrata 11

San Marcello Piteglio 5

Serravalle P.se 4

39 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 11

Montopoli in Val d'Arno 7

San Miniato 17

Santa Croce 4

Fonte: Asl Toscana Centro