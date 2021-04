Il Gallo del Chianti tutelato dall'Ue, tutela confermata dal tribunale europeo

Il gallo è il simbolo del vino Chianti, non solo in Toscana ma anche nell'Unione Europea, e dunque non può identificare altri vini.

A dirlo è il tribunale dell'Ue che conferma la decisione di richiesta respinta per registrare un marchio simile, presa dall'Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (Euipo).

"Tenuto conto dell'immagine di eccellenza e di prestigio associata al marchio anteriore del vino Chianti - spiega in una nota il Tribunale - l'uso del marchio richiesto poteva generare un indebito vantaggio" a favore della società richiedente.

Due i consorzi toscani a tutelare l'immagine e il disciplinare del Chianti: il Consorzio Vino Chianti e il Consorzio Vino Chianti Classico.

Consorzio Vino Chianti

Nel 1927, un gruppo di viticoltori costituisce il “Consorzio del Vino Chianti”, una delle prime associazioni di produttori di vino del nostro paese, con la missione di tutelare e promuovere il vino Chianti D.O.C.G. “quale per tradizione antichissima è conosciuto in Italia e all’estero”.

Il territorio ricadente sotto l’egida del Consorzio è dal 1932 composto da sei province, punteggiate da città d’arte e cultura tra le più belle del mondo: Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Pistoia, Prato.

Questa “love story” tra l’uomo e la natura, ad oggi coinvolge circa 3.000 aziende disseminate su una superficie vitata di circa 15.500 ettari, che ogni anno esprime una media di produzione rasente i 100 milioni di bottiglie

Il 'Gallo Nero' del Consorzio Vino Chianti Classico

Nato per primo in Italia, nel 1924, oggi rappresenta 515 produttori, di cui 354 escono sul mercato con la propria etichetta, contraddistinta dal marchio inconfondibile del Gallo Nero. Gli scopi del Consorzio Vino Chianti Classico sono la tutela e la promozione del marchio Chianti Classico Gallo Nero.