Il Giorno di Leonardo 2021, il compleanno in rete con la Proloco Vinci

Il Giorno di Leonardo 2021, un evento speciale per un compleanno geniale. La festa di rievocazione storica in onore della nascita di Leonardo vola in rete direttamente DA Vinci.

Quello che andrà in scena tra giovedì 15 e domenica 18 Aprile, sui canali social della Proloco Vinci, sarà un compleanno del tutto particolare al di là del tempo e dello spazio. L’evento di riferimento che dà solitamente inizio alle celebrazioni leonardiane, vedrà una vasta partecipazione seppur virtuale, attraverso la condivisione di contributi su, e per, Leonardo, che daranno vita ad una festa tra “reale e digitale”.

La programmazione includerà una serie di omaggi istituzionali e non, performance creative ed artistiche, dirette Facebook e filmati di divulgazione culturale sulla figura di Leonardo a Vinci e non solo. L’inizio dell’evento sarà dettato da un tuffo nel vuoto, un salto tra i cieli di Vinci visto da una prospettiva del tutto inedita e che il genio vinciano avrebbe da sempre voluto scoprire. Ogni sera verranno trasmessi degli episodi di una miniserie su Leonardo decisamente molto “originale”. Nei giorni a seguire, i messaggi di auguri cadenzeranno l’evento fino al suo termine, in diretta, con un altro volo, quello della corona di alloro come da tradizione, sopra la Casa natale di Anchiano.

Il Giorno di Leonardo sarà anche il luogo dove saranno annunciati due nuovi progetti della Proloco Vinci, dedicati alla Città e a Leonardo in previsione di una attesa stagione culturale e turistica di ripartenza. In particolare: una mostra di arte urbana legata alla figura di Dante Alighieri, messa insieme da un gruppo di giovani artisti emergenti del territorio, e, il lancio della App di realtà aumentata che coniugherà la realtà di Vinci con l’immaginazione di Leonardo e non solo.

L’evento, sarà trasmesso in streaming sulla pagina ufficiale Facebook - Il Giorno di Leonardo ed è patrocinato dal Comune di Vinci, dal Comune di Milano e della Città di Amboise, oltre che della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Inoltre, con la collaborazione con le due sedi culturali di riferimento, la Biblioteca Leonardiana e il Museo Leonardiano.

Come inviare i propri auguri e assistere all'evento

Chiunque potrà inviare i propri auguri di compleanno con un personale contributo video all’indirizzo di posta elettronica prolocovincimedia@gmail.com. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi alla pagina https://www.facebook.com/ilgiornodileonardo e seguire l’evento.

Fonte: Proloco Vinci