Ipotesi di appalti truccati: a processo 9 persone e tre società. C'è anche una ditta empolese

Associazione a delinquere e turbativa d'asta. Sono questi i reati per la quale il gup di Firenze ha disposto il rinvio a giudizio per nove persone e tre società. L'inchiesta ipotizza l'esistenza di un cartello tra aziende per pilotare le gare per la fornitura di divise e abiti da lavoro a enti pubblici.

Sono stati invece prosciolti dall’accusa un dipendente del Comune di Siena e il comandante della polizia municipale di un comando del Grossetano. Infine una dipendente del Comune di Siena è stata assolta in rito abbreviato.

Le aziende che andranno a processo sono la Galleria dello sport srl di Firenze, la Confezioni Gim snc di Prato e Confezioni Orsi snc di Empoli. Per il pm ci sarebbe stato una sorta di patto di non concorrenza tra queste ditte, in modo da pilotare le gare d'appalto e spartirsele. A processo sono andati alcuni dirigenti e amministratori delle tre società, oltre ad alcuni membri di altre ditte piemontesi ed emiliane, ossia della Kaama srl di Imola, della Rochelle snc con sede nel Torinese e della Brumar srl di Asti.