Lavori in centro a Empoli, cambia la viabilità

Confermati da domani mattina, giovedì 15 aprile, a partire dalle 8, i lavori di Acque Spa in pieno centro a Empoli, lungo Via Ridolfi, all’altezza del civico 49. L’intervento è previsto quindi nei pressi di Via delle Murina e si è reso necessario per la riparazione di una perdita occulta in prossimità di un allaccio. Secondo i tecnici di Acque non è possibile stabilire se la riparazione comporterà una sospensione dell’erogazione idrica nell’area circostante.

L’azienda ha spiegato che provvederà a comunicare con congruo anticipo il disservizio alle utenze interessate. Una volta ultimata la riparazione verrà ripristinato il fondo stradale con copertura a pietra come è attualmente.

A livello di viabilità il Comune di Empoli ha previsto non solo l'adozione di un provvedimento che prevede il divieto di transito di tutti i veicoli, anche nelle ore notturne, eccetto quelli necessari per il cantiere, dalle 8 di mattina di giovedì 15 aprile, alle 19 di sabato 17 aprile.

Si aggiunge infatti un altro provvedimento per consentire l’ingresso da Piazza della Vittoria nella seconda parte di Via Ridolfi, in Via Chiara e in Via del Giglio.

In pratica, nello stesso periodo dei lavori, sarà invertito il senso di marcia di Via del Giglio (tratto da Piazza della Vittoria a Via Ridolfi).

Quindi sarà possibile entrare in Via del Giglio da Piazza della Vittoria e quindi proseguire su Via del Giglio andando dritto, oppure svoltare a destra per raggiungere Via Chiara o a sinistra per andare verso Via del Papa.

Tutto questo negli orari consentiti dalla Zona a Traffico Limitato e agli utenti autorizzati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa