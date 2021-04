Cerchiamo giornalisti: invia il tuo curriculum per collaborazioni

La redazione di gonews.it sta cercando collaboratori. Cerchiamo giornalisti iscritti all'albo o in fase di raccoglimento dei requisiti, che possano raggiungere la redazione di Empoli e quindi residenti a non più di 40 km da Empoli, disponibili a lavorare in presenza o in smartworking. Non saranno prese in considerazione le candidature di giornalisti residenti fuori dalla Toscana.

È gradita la conoscenza della piattaforma WordPress e l'utilizzo dei principali social network (Facebook, Twitter, Instagram), la passione e la voglia di imparare il mestiere di giornalista che lavora online, la capacità di espandere le proprie conoscenze sia per le notizie di cronaca che di attualità, politica e sport (non cerchiamo collaborazioni esclusive per la redazione sportiva). Apprezziamo anche la capacità di girare video-interviste o brevi servizio video. Curiosità, rapidità, interesse per i fatti del giorno sono caratteristiche ben gradite.

È prevista una retribuzione.

Per candidarsi basterà inviare una mail con il proprio cv all'indirizzo cvgonews@gmail.com, con i contatti per poter essere richiamati e fissare un colloquio. Invitiamo i tanti che hanno già mandato una candidatura nel corso degli scorsi mesi a inviare il loro curriculum aggiornato.

Al di fuori da questa opportunità, sono valide anche le richieste per tirocini universitari finalizzati al raggiungimento di crediti formativi. La società editrice XmediaGroup è convenzionata con le Università di Firenze e Pisa: mandaci una mail con il tuo cv all'indirizzo cvgonews@gmail.com