I vigili del fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti a Serravalle Pistoiese in via Serrina Bassa per un soccorso a persona. Un uomo di 83 anni è morto dopo essere rimasto sotto un trattore quando quest'ultimo si è ribaltato.

Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco per poi essere affidato al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i carabinieri.