Pd Carmignano: "Rottura del dialogo con la Sinistra di Desideri"

“Il Partito Democratico di Carmignano non prende ordini da nessuno è autonomo e indipendente. Con il Partito provinciale abbiamo un ottimo rapporto costruttivo di confronto e collaborazione, ma abbiamo piena libertà di scelta, specialmente nell’individuazione delle persone da inserire in lista elettorale”.

Con questa dichiarazione Giosuè Prestanti, segretario del Pd carmignanese, risponde alle illazioni rilasciate a mezzo stampa da Davide Desideri, portavoce di Sinistra di Carmignano, un gruppo auto-organizzato che nasce dalle elezioni regionali, ma che strada facendo ha perso l’appoggio di Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana che, invece, sostengono la coalizione che sostiene il sindaco uscente.

“Precisando che il Pd provinciale non ha mai partecipato a nessun incontro interlocutorio fra le forze politiche – riprende Prestanti -, mi preme chiarire che durante le riunioni fatte con Desideri e la sua delegazione erano emerse convergenze concrete su otto macrotemi, che sarebbero stati sviluppati durante la stesura del programma. La rottura del dialogo, dunque, non è stata dovuta alla mancanza di valori condivisi, bensì ai veti imposti sui nomi sia degli assessori – la cui scelta spetta soltanto al sindaco - sia dei consiglieri”.

In particolare, una conditio sine qua non imposta da Desideri per appoggiare la lista di centro-sinistra, era assicurarsi il posto per due dei suoi uomini, anche a condizione di forzare la mano sulla parità di genere.

“L’ho considerata sin da subito una forzatura inaccettabile – sottolinea il segretario – tanto che questa divergenza è diventata una spaccatura talmente netta, da costringermi a cercare un dialogo diretto con i singoli partiti. Ho quindi intavolato un dialogo costrutti con Rifondazione e SI, che dunque ci appoggiano e parteciperanno alla lista”. Quindi Prestanti conclude dicendo: “Non è più il momento delle polemiche, perché la cosa principale è costruire il percorso partecipativo che porterà a un programma condiviso e rappresentativo delle esigenze e dei desideri dei carmignanesi”.

Fonte: Pd Carmignano