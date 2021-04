Ritrovati mezzi da cantiere rubati grazie al gps, denunciato 47enne

Denunciato un 47enne dai carabinieri di Figline e di San Giovanni Valdarno perché sono stati trovati in un magazzino che aveva preso in affitto diversi mezzi risultati rubati in cantieri edili della provincia di Firenze.

Tutto è nato dopo l’ultimo furto di martelli pneumatici, avvenuto nella notte del 13 Aprile in Calenzano, seguendo il percorso tracciato dal GPS di serie presente sul mezzo, anch’esso di provenienza illecita, utilizzato per compiere il furto. I militari hanno raggiunto il magazzino, che si trova nel comune aretino di Castelfranco Piandiscò.

Una volta aperto, all’interno è stato rinvenuto un vero e proprio deposito di mezzi edili tra cui un grosso escavatore caterpillar, quattro robusti martelli pneumatici da escavatore, un camion Iveco, una grossa fresatrice da trattore ed una smerigliatrice, tutti di provenienza illecita.

L'uomo è stato denunciato per ricettazione e la refurtiva è in corso di restituzione ai legittimi proprietari.