Seano, lavori per il parcheggio di via Levi

Nella frazione di Seano a Carmignano è aperto il cantiere per la riqualificazione del parcheggio di via Levi, sul lato ovest rispetto a via Lazzerini. I lavori riguardano una parte del parcheggio, con la sostituzione dei cordonati delle aiutole poste ai due accessi, la manutenzione del marciapiede a confine con via Levi e di un tratto di marciapiede posto su via Lazzerini.

Con l’intervento in oggetto si prevede il completamento della manutenzione dei marciapiedi perimetrali al parcheggio e di un ulteriore tratto dei marciapiedi della via Lazzerini ed in particolare:

- Rifacimento del tratto di marciapiede posto sul lato nord del parcheggio a confine con l’area a verde e del tratto di marciapiede sul lato est di via Lazzerini in adiacenza all’area verde posta all’intersezione con via Padre Ernesto Balducci. La larghezza dei nuovi marciapiedi sarà 1,50 m ed avranno una pendenza trasversale massima del 1% in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 del d.p.g. r.

41/R/2009. In via Lazzerini, in prossimità dell’intersezione con via Balducci, sarà eseguito un abbassamento al marciapiede per la realizzazione di un attraversamento pedonale.

- Scarifica della pavimentazione e stesa di nuovo tappeto in conglomerato bituminoso per la restante parte del marciapiede posta sul lato est di via Lazzerini, fino a raccordarsi con il tratto di marciapiede oggetto del precedente intervento. Lo stesso è previsto per il tratto di marciapiede posto sul lato ovest di via Lazzerini fino al fontanello dell’acqua pubblica e per il marciapiede sul lato opposto del parcheggio fino a raccordarsi con il vialetto pavimentato in autobloccanti.

Inoltre, è prevista la sostituzione dei cordonati delle aiuole esistenti interne al parcheggio, l’esecuzione di un intervento di risanamento di una parte della pavimentazione del parcheggio, nonché la fresatura di tutta la pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm e stesa di nuovo tappeto per il medesimo spessore. A completamento dell’intervento sarà tracciata nuova segnaletica orizzontale.

