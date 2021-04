Sequestrate 320mila mascherine Ffp2 non conformi

I carabinieri del Nas di Firenze hanno sequestrato 320mila mascherine Ffp2 non conformi. Inoltre è stato denunciato un rivenditore toscano per frode in commercio. In particolare, i militari, spiega una nota, "hanno appurato che i prodotti messi in commercio riportavano la marcatura certificativa Ce irregolare, in quanto riferita a ente certificatore non abilitato al rilascio delle previste attestazioni di conformità". Il valore delle mascherine sequestrate è stato stimato in circa 800mila euro.