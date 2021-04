Ubriaco alla guida, denunciato trentenne a Pisa

Trovato alla guida poco prima dell'orario di inizio coprifuoco con un tasso alcolemico oltre il triplo di quanto consentito. Un 34enne albanese fermato in via Santa Marta a Pisa dalla polizia si è visto ritirare la patente di guida (illeggibile e non convertita in quella italiana) ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Quando l'uomo è stato bloccato, una volta uscito dall'auto era malfermo sulle gambe e con eccessiva loquacità. Il tasso alcolemico è stato evidenziato dall’alcoltest presso i vicini uffici della Polizia Stradale di via Mario Canavari, evidenziando un tasso alcolemico di 1,77 g/l su un limite consentito di 0,50 g/l.

Fonte: Questura di Pisa