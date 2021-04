Un'auto non è per sempre e forse è pure meglio così.

Ma la tua voglia di cambiare auto può essere finalmente espressa con il Noleggio a Lungo Termine.

Attenzione, non parliamo solo dei benefici di guidare veicolo sempre al passo coi tempi. Ci sono anche i benefici legati all'addio dei costi imprevisti. La tua prossima auto potrebbe essere un enorme spreco di denaro, a meno che non valuti attentamente i vantaggi del Noleggio a Lungo Termine.

Prima di entrare nello specifico inizia a cambiare approccio e comincia a vedere un veicolo (auto o furgone che sia) come un mezzo per soddisfare le tue esigenze di mobilità. Quindi partiamo dalla definizione del noleggio a lungo termine come un servizio di mobilità che può essere tagliato su misura in base alle esigenze di ogni tipologia di cliente (privato o partita iva).

Adesso vediamo i 5 motivi per cui il noleggio batte l'acquisto

1) La personalizzazione del veicolo. Puoi scegliere il modello, l’allestimento e gli optional che vuoi, compresa la motorizzazione (ibrida, elettrica, diesel o benzina). Oppure se cerchi una soluzione conveniente puoi scegliere tra migliaia di auto disponibili in pronta consegna.

2) La svalutazione. Appena uscita dal concessionario, un'auto perde circa il 30% del suo valore (8% di svalutazione immediata e 22% di Iva). Con il Noleggio a lungo Termine pagherai un canone mensile fisso, sarà la società di noleggio a farsi carico di questa incombenza.

3) Servizi inclusi. Esatto nel noleggio a lungo termine, tutti i servizi sono inclusi nel contratto a prezzi convenienti. Parliamo delle assicurazioni, del soccorso stradale, degli pneumatici e della manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre con l’assicurazione Kasco integrale non ci sono danni che tengano, il cliente è sempre tutelato ad ogni evento fino alla distruzione totale del veicolo.

4) Zero perdite di tempo. Altro che assicuratore, carrozzeria, meccanico, gommista, con l'auto a noleggio risparmi pure tempo perché la gestione e l'amministrazione della tua auto viene effettuata direttamente dalla società di noleggio. Un solo interlocutore quindi per tutte le tue esigenze e una sola fattura che comprende la gestione finanziaria del veicolo e i servizi inclusi nel contratto. Infine non dovrai più perdere tempo a vendere il veicolo e fare tutti i passaggi di proprietà o di chiusura del finanziamento.

5) Risparmio economico. Se il valore del mezzo non sarà un tuo problema, il risparmio che ne consegue va dal 15 al 25% grazie al potere d'acquisto della società di noleggio a lungo termine. Non ci credi? Valuta un veicolo tra i tanti disponibili a stock per vedere la convenienza rispetto al solito veicolo in acquisto.

Vuoi avere maggiori informazioni sul Noleggio a Lungo Termine? Visita Auto No Problem o Furgone No Problem per i veicoli commerciali e i furgoni allestiti.

