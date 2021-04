Un bosco di 900 alberi per Empoli: interventi per Ciclopista dell'Arno, Serravalle, Terrafino e altre zone

Anche quello di Empoli è entrato fra i 20 progetti finanziati dalla Regione Toscana attraverso il bando ‘verde urbano e piste ciclabili’. Promosso nell’ambito della strategia regionale ‘Toscana Carbon Neutral’, che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050, il progetto del Comune di Empoli vede l’amministrazione comunale ha l’obiettivo di garantire alla città un miglioramento netto della qualità dell’aria andando a impiantare centinaia di alberi in varie parti della città.

«Con questo intervento – spiega l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini – il traguardo è riuscire a piantare ex novo quasi 900 alberi più altrettanti arbusti, insomma quasi 1800 piante. Un intervento importante che può avere risultati certi ed efficaci sull’ambiente. Sono stati individuati sei settori di intervento, al loro interno si trovano 53 aree così distribuite: otto lungo la Ciclopista dell’Arno, sei nella zona industriale/artigianale di Pontorme, tredici a Serravalle, tre a Santa Maria, 19 nella sona industriale del Terrafino, quattro lungo la ciclopista che va dalla stazione al polo scolastico».

Il progetto è stato affidato ad uno studio composto da esperti in materia ambientale, Nemo Srl di Firenze, che hanno lavorato in sinergia con l’ufficio tecnico comunale, per arrivare così alla definizione del piano di intervento con cui il Comune ha l’ambizione di raggiungere un finanziamento di oltre la metà dei 250.000 euro d’investimento.

Investimento da 250.000: si attende il contributo della Regione per 150.000 euro, più sono pronti 100.000 euro del Comune. Come detto circa 900 alberi, per la maggior parte querce, frassini, platani, pruni, ciliegi, per altrettanti arbusti.

Si parla di un intervento che concretamente porterà a una riduzione dell’anidride carbonica CO2 nell’aria di 672 tonnellate, di meno 26.7 KG di polveri sottili Pm 2,5 e di meno 957.6 KG di Biossido di Azoto NO2.

Il progetto si è aggiudicato quindi un cofinanziamento rilevante da parte della Regione Toscana, nell’ordine del 60% dell’investimento totale che ammonta a 250.000 euro.

I commenti

«"Empoli carbon neutral" é un obiettivo e un impegno concreto. A partire dal 2016 con l'approvazione del "Bici plan" il piano della mobilità sostenibile, abbiamo iniziato a progettare e realizzare nuovi km di piste ciclabili nella nostra città – ha spiegato il sindaco Brenda Barnini –. Tra queste una delle più importanti è sicuramente quella che corre lungo il fiume Arno che collega le frazioni del Valdarno empolese con il centro e arriva fino al confine con il Comune di Montelupo.

Ma nel 2021 vogliamo fare un vero e proprio balzo in avanti nell'impegno di rendere la nostra città sempre più salubre e abbattere le emissioni di CO2. Abbiamo destinato a questo obiettivo 1.265.000 euro per realizzare nuove infrastrutture green e mettere a dimora 900 nuovi alberi.

Le alberature sono state scelte appositamente per essere capaci di assorbire maggiormente anidride carbonica e saranno collocate in 6 diverse macro zone del territorio comunale.

Combattere il cambiamento climatico non è un compito da delegare ad altri. Dipende da ciascuno di noi e dai nostri comportamenti e quello che facciamo oggi determina il mondo che lasceremo domani ai nostri figli. Ecco perché vogliamo farlo diventare un impegno sempre più importante nell'azione dell'amministrazione e avviare nuovi percorsi che coinvolgano in modo attivo i cittadini».

Empoli Carbon Neutral

Il territorio comunale di Empoli è un’area nel cuore della Toscana che di per sé già presenta caratteristiche di campagna e di vasti appezzamenti collinari, con decine e decine di zone boschive, se si pensa all’intera superficie empolese.

Un dato? Il territorio comunale di Empoli conta 62,21 kmq, la parte urbanizzata è di 11,84 kmq, al cui interno sono considerati già parchi urbani e giardini pubblici la cui superficie è di 1 kmq totali. Il territorio non urbanizzato è 50.4 kmq, ovvero oltre 50 km quadrati di campagna, campi, coltivazioni, vigneti, oliveti e boschi e cespugli.

In sintesi: 4/5 del Comune di Empoli sono ‘green’; il resto, solo 1/5 vede case, piazze, zone industriali e quello che può considerarsi ‘urbanizzazione’, parchi, parchetti, giardini e altre aiuole comprese.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa