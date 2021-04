Anche il consigliere regionale Andrea Pieroni è tra gli indagati dell'inchiesta Keu, con cui è stato smantellato un sistema criminale per la gestione dei rifiuti del comparto conciario.

Pieroni avrebbe esaudito le richieste del consorzio Aquarno proponendo un emendamento che non avrebbe neppure letto e presentato dall'avvocato dell'associazione. Questo "per sottrarre il consorzio Aquarno dall'obbligo di sottoporsi alla procedura di autorizzazione di integrazione ambientale (Aia)"

L'emendamento sarebbe stato presentato "tramite la promessa di utilità poi quantificate in 2-3.000 euro da erogarsi in concomitanza con la campagna elettorale delle elezioni regionali tenutesi nel settembre 2020 o in tempi immediatamente successivi".

Quell'articolo di legge (regionale), si annota nel testo dell'ordinanza, "fu impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale". Così si sarebbe avviata la corruzione specificata su Andrea Pieroni e sui vertici dell'Associazione Conciatori.