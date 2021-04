Aperte le iscrizioni agli asili nido di Cerreto Guidi

Aperte le iscrizioni agli asili nido comunali a Cerreto Guidi. E’ possibile iscriversi fino al prossimo 8 maggio 2021 per l’anno educativo 2021/2022. Le iscrizioni sono riservate ai bambini che compiono un anno entro il 31 agosto 2021 (per l’inserimento nei mesi di settembre/ottobre) e ai bambini che compiono un anno dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (per l’inserimento nel mese di gennaio 2022) residenti nel Comune di Cerreto Guidi.

All’asilo nido “Pappa e ciuccio” di Stabbia, sono disponibili 17 posti, di cui 10 a tempo normale e 7 a tempo corto (il massimo del 20% dei posti a tempo normale e corto sono riservati alla graduatoria di gennaio 2022); all’asilo nido “Il lupo e il grillo” di Bassa sono invece disponibili 6 posti, di cui 2 a tempo normale e 4 a tempo corto (il massimo del 20% dei posti a tempo normale e corto sono riservati alla graduatoria di gennaio 2022).

Per iscrivere i bambini ai nidi d’infanzia comunali, entrambi i genitori, devono compilare la domanda esclusivamente on line, collegandosi al seguente link https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php entro l’ 08 maggio alle ore 24,00.

Qualora i genitori si trovino in difficoltà nella registrazione e compilazione della domanda, possono prendere un appuntamento con l’Ufficio URP del Comune di Cerreto Guidi, tel. 0571/906234, e recarsi all’Ufficio Scuola dove verrà messo a disposizione un computer per tale scopo.

Il personale educativo incontrerà i genitori per presentare i servizi alla prima infanzia del Comune di Cerreto Guidi. Nel rispetto delle disposizioni anti contagio COVID-19, gli incontri sono organizzati su appuntamento presso il nido in cui si intende iscrivere il proprio figlio nei giorni di:

-Sabato 17 aprile dalle ore 10 alle ore 12 e Mercoledì 21 aprile dalle ore 17 alle ore 19.

Qualora per le famiglie non fosse possibile partecipare all’incontro, viene organizzata in modalità on line un’ulteriore presentazione dei servizi per il 22 Aprile alle ore 18 su piattaforma Meet.

Gli appuntamenti si ricevono dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 telefonando allo 0571/906234.

