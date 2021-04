Arrestato dipendente pubblico a Pisa, segnò false trasferte per 26mila euro

Arrestato dipendente pubblico a Pisa. Questa mattina la Polizia di Stato di Pisa ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un funzionario pubblico di Pisa. Le indagini, nate a seguito di un'attività di whistleblowing interna all'ufficio dove il funzionario lavora, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa, hanno consentito di accertare che il dipendente avrebbe simulato false trasferte per garantirsi maggiori indennità in busta paga, percependo un ingiustificato profitto pari a circa 26.000 euro.

L'uomo, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato, falsità in atto pubblico e sostituzione di persona è stato raggiunto questa mattina dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pisa sul luogo di lavoro, ove è stato tratto in arresto. Maggiori dettagli verranno forniti nella conferenza stampa presieduta dal Procuratore Capo Alessandro Crini.