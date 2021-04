Concerto in streaming per festeggiare il Capodanno Toscano

Venerdì 16 aprile alle ore 19.00 si festeggerà il Capodanno Toscano con un Concerto in Streaming eseguito presso l’Antico Chiesino di Narnali a Prato e trasmesso sul Canale YouTube Arte e Musica Toscana. Il Concerto avrà come solisti Matteo Romoli al flauto, Davide Guerrieri all’oboe e Damiano Tognetti al violino prime parti di numerose orchestre della Toscana e con all’attivo concerti in Italia e all’estero in festival e sale importanti; ci saranno come solisti anche i flautisti Samuele Di Nardo e Irene Berti e il pianista Stefano Scalise giovani talenti premiati in diversi concorsi nazionali e internazionali. I solisti saranno accompagnati dall’Orchestra Fiorentina Ensemble. Il Concerto è realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. Verranno interpretati il Concerto per due flauti e violino e il Concerto per oboe in sol minore entrambi di Bach, il Concerto per due flauti di Vivaldi e brani di Caccini, Boismortier, Boccherini e Zipoli.

In Toscana dal 1582 fino al 1749 l’Anno Nuovo cadeva il 25 marzo. L’evento vuole tenere viva questa tradizione religiosa e sottolineare il fatto che il 25 marzo ci riporta oltre che a questa festa religiosa anche alla nascita della primavera. È stato quindi creato un percorso musicale dove l’annuncio della buona novella diventa la rinascita della terra che si materializza con l’anno nuovo e con l’arrivo della primavera in un connubio di religiosità, natura e tradizione. La musica è lo strumento ideale per celebrare questo rinnovamento e per valorizzare la pace e il rispetto delle radici delle persone con sguardo fiducioso verso il futuro.