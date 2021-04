Conoscere Greve, tre incontri online per riscoprire bellezze e culture del Chianti

Sono tre gli incontri online, tappe di un viaggio inedito nella storia di Greve, che porteranno a ‘spasso’, tra le maglie della rete, curiosi e appassionati alla scoperta di nuovi percorsi culturali e artistici. “Conoscere Greve” dà nome al programma di iniziative virtuali, ideato e organizzato dall'assessorato alla Cultura e al Turismo in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Le Botteghe di Greve, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei tanti aspetti e peculiarità, anche insoliti, che rendono unico il paesaggio, la ricchezza di risorse e testimonianze del patrimonio chiantigiano.

Inserito nel solco di una memoria lontana e vicina allo stesso tempo, il ciclo di eventi digitali si apre sabato 17 aprile in occasione del Verrazzano Day con una conferenza in programma alle ore 17. Sarà il docente universitario Giuliano Pinto dell'Università degli Studi di Firenze, Centro Studi Chiantigiani, a condurre l’appuntamento incentrato sul tema “Firenze e il mare”.

“Abbiamo deciso di inaugurare questo programma di iniziative culturali on line – dichiara l’assessore alla Cultura Lorenzo Lotti - per offrire una nuova opportunità di conoscenza e riscoperta del nostro territorio, ricco sul piano naturalistico, storico e architettonico, il 17 aprile, che coincide con il Verrazzano Day, è per noi una data di rilievo perché ricorre l’undicesimo anno del percorso di amicizia e gemellaggio istituzionale intrapreso con il Comune di Rehoboth Beach nel Delaware”. L’anniversario viene celebrato ogni anno dal Comune, in collaborazione con la famiglia Cappellini, proprietaria del Castello di Verrazzano, per ricordare la scoperta della baia di Hudson ad opera del navigatore grevigiano Giovanni da Verrazzano che fu il primo a salpare i lidi di New York nel 1524. L’antico legame tra il Chianti e la grande mela, determinato dalle esplorazioni del Nuovo mondo del navigatore, è suggellato anche dal monumento bronzeo che raffigura Giovanni da Verrazzano posto al centro della piazza Matteotti, a due passi dal Palazzo comunale di Greve in Chianti.

Il focus sul paesaggio del Chianti con le sue trasformazioni in età moderna e contemporanea animerà l'evento previsto giovedì 29 aprile alle ore 18. L'occasione è data dalla conferenza curata da Anna Guarducci del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni culturali dell'Università di Siena, Centro Studi Chiantigiani. Terzo e ultimo appuntamento quello che giovedì 13 maggio alle ore 18 accenderà i riflettori sull'iniziativa “Arte nel Chianti: tesori del territorio di Greve in Chianti”. Interverranno la storica dell'arte Mesi Bartoli, Centro di Studi Chiantigiani, e Nicoletta Matteuzzi, coordinatrice del Sistema museale Chianti Valdarno. “L’idea del percorso virtuale – continua l’assessore Lotti – risponde ad una richiesta dei cittadini e trae spunto dall’opportunità che lo scorso anno avevamo rivolto ad gruppo di guide turistiche intente ad affinare le proprie conoscenze sugli itinerari turistico-culturali di Greve in Chianti, a disposizione di residenti e visitatori”. Gli eventi saranno trasmessi on-line sulla pagina Facebook sul canale YouTube del Comune di Greve in Chianti.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO