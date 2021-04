Cordone (Lega) confermato vice presidente Aiccre Toscana

Marco Cordone, Consigliere comunale leghista di Fucecchio (FI) e Consigliere Nazionale dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) è stato riconfermato dal recente Congresso regionale della Federazione Toscana AICCRE (Associazione Italiana per i Consigli Comunali e le Regioni d'Europa), tra i Vicepresidenti della stessa Associazione, Congresso che ha visto eletti tra gli altri, anche Antonio Mazzeo (Presidente del Consiglio Regionale della Toscana), Presidente e Ilaria Bugetti (Consigliera regionale PD della Toscana), Segretaria generale.

Cordone, con l'incarico all'Anci e all'Aiccre, si pone come una delle figure istituzionali di riferimento, soprattutto per l'Empolese Valdelsa, con lo scopo di raccordare la sensibilità dei vari territori con un nuovo modo di stare in Europa.

In merito, Marco Cordone ha dichiarato: "Onorato di essere stato riconfermato in questo ruolo, sono convinto che soprattutto in questi momenti, purtroppo, ancora, di grave pandemia, si debbano mettere da parte le bandierine e far valere il nostro ruolo istituzionale con reciproco rispetto. Tuttociò nell'interesse primario dei nostri cittadini che si aspettano aiuti concreti dall'Europa e non intralci. Sarà sempre bene ricordarsi che la Toscana per storia, cultura e identità, è da sempre Regione d'Europa".

