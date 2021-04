Buongiorno oggi ringrazio Fabiana per questa ricetta, le Cotolette di agnello in padella. Un secondo gustoso per chi piace questo tipo di carne! Grazie anche alla marinatura con le varie spezie e al tocco gourmet con la miscela del succo di limone e miele.

L'agnello è una carne ricca di proteine e di vitamine del gruppo B, è una carne molto apprezzata a chi piace la carne di ovini, ma risulta sgradevole invece a chi non piace il gusto e l'aroma particolare. L'agnello per il suo aroma intenso è meglio almeno per quello che penso io metterlo sotto marinatura almeno per un'ora oppure per tutta la notte. In modo che poi la carne risulti più saporita e si possa togliere un po' del gusto pungente.

Fabiana ha deciso di cuocere le cotolette in una pentola, meglio se è antiaderente, in modo che la cottura fosse più veloce. La cottura dipende anche dallo spessore delle cotolette, infatti se pensiamo che devono rosolare da entrambi le parti, dopo potete anche cucinarle per circa una ventina di minuti o un pochino meno. Il miele aiuta a caramellare meglio la superficie della carne.

La ringrazio anche per le foto che ci ha mandato!

Cotolette di agnello in padella

Ingredienti per 4 persone

800 gr di cotolette di agnello

1 spicchio di aglio

Due o Tre rametti di rosmarino

Una decina di foglie di salvia

Una o due foglie di alloro (facoltativo)

Un cipolotto

Il succo di un limone più la buccia grattugiata (buccia edibile)

Due o tre cucchiaini di miele

Olio di oliva extravergine

Sale e pepe

qualche cucchiaio di Acqua o brodo se necessario

Preparazione

Tritate il rosmarino, le foglie di salvia, il cipolotto e lo spicchio di aglio con il mixer. Lavate sotto acqua corrente i pezzi di agnello asciugateli bene e poi metteteli in una ciotola capiente o in una pirofila, aggiungete il trito di spezie e poi massaggiate la carne con il trito, e aggiungete il pepe.

Grattugiate sopra la carne la buccia edibile del limone e poi spremetelo, nel succo aggiungete i cucchiaini di miele, fateli sciogliere bene, e aggiungete il succo alla carne e le foglie di alloro e mescolate con le mani. Coprite con la stagnola o la carta trasparente la ciotola e mettetela in frigo e fate marinare almeno per un’ora (meglio sarebbe tutta la notte).

Prendete una teglia capiente e versateci un poco di olio extravergine di oliva fatelo riscaldare un pochino e poi metteteci le cotolette con il succo e fatele rosolare a fuoco vivo da entrambi le parti e poi salatele.

Continuate a cuocerle per circa 20/30 minuti, a fuoco basso o fino a che la carne non sarà cotta. Se durante la cottura vedete che si asciuga troppo il sughetto, per non fare attaccare la carne potete anche aggiungere un po’ di brodo o semplicemente l’acqua. Girate spesso la carne. Servite le cotolette ben calde.

Fabiana.

