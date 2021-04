Empoli accoglie di nuovo il Mercatale

La primavera nei colori e nei profumi delle colture agricole della porta accanto ma anche molto altro da altre campagne, ‘fuori’ porta, sui banchi del ‘Mercatale in Empoli’, che come sempre aspetta i suoi fini palati in via Bisarnella, sabato 17 aprile 2021, dalle 8 alle 13.

Vetrina di qualità, genuinità e stagionalità che ben rappresenta i prodotti locali, toscani e non.

Il Mercatale si svolgerà come sempre nel rispetto delle disposizioni anti contagio.

LE AZIENDE – Ci saranno: il Podere San Pierino di San Casciano, azienda agricola, vitivinicola ed olivicola nel cuore del Chianti Classico, in Toscana che porterà vino e olio extravergine di oliva; i formaggi di Maria, ovini, caprini e di mucca, insieme al latte, yogurt e alla buonissima ricotta; Rudi le chiocciole d’Elsa e verdure; le piante aromatiche dei vivai di Pischedda Simone; l’Antico forno Romolino da Lastra a Signa con il suo pane di grani antichi, pane alle patate, schiacciate e tanto altro ancora; e poi, Marco e i suoi salumi toscani della sua macelleria di Castelfiorentino; l'azienda agricola di Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, una varietà di salumi e l’olio novo. E ancora, il Papini con miele e piante grasse; il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione dalle colline di Montespertoli; l’immancabile Luigina da Certaldo con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa