Il 25 Aprile arriva "Circoli Resistenti da asporto": pranzi e aperitivi negli Arci Empolesi

Per il secondo anno consecutivo il 25 aprile non verrà festeggiato gioiosamente tutti insieme, ma ciascuno lo celebrerà nella propria casa con pochi familiari. Questa festa della Liberazione ci trova ad affrontare nuovamente una pandemia che ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini, ma, nonostante la crisi, la solitudine, l' incertezza del futuro di molti Circoli Arci, ormai chiusi da un anno e quindi in serie difficoltà, non ci arrendiamo: il nostro essere liberi, antifascisti e soprattutto resistenti è la nostra cifra distintiva!

Il nostro 25 aprile lo festeggeremo insieme, almeno idealmente e in sicurezza con tutti i soci arci che vorranno aderire a questa iniziativa che ci rende comunità e che ci solleva almeno nella celebrazione di questo giorno importante da solitudini, senso di impotenza e disgregazione: “Circoli Resistenti da asporto”. Saranno tre le iniziative del Cartellone “Circoli Resistenti” organizzato da Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS con i Circoli del territorio e in collaborazione, come ormai da tanti anni, insieme alla sezione ANPI di Empoli: 2 pranzi e 1 aperitivo da asporto realizzati in maniera coordinata e con un grande sforzo organizzativo per potere fare rivivere il senso di unione e di festa sulle tavole di tutti, per fare rivivere i valori dell'antifascismo e attualizzare la resistenza. Nei pacchi dei pranzi e dell'aperitivo si potrà trovare materiale “resistente”: un adesivo di Arci e Anpi celebrativo del 25 aprile e un segnalibro disegnato dall'artista Becc che porta sul retro queste parole che riassumono bene il messaggio che vogliamo inviare con questa iniziativa comune: “Dolce fu la liberazione di chi lottò. Dolcissima sarà quella di chi continua a farlo. Il nostro riscatto comincia con il ricordo di chi non si arrese e si compie nell’impegno a non lasciare indietro nessuno. C’eravamo, ci siamo e ci saremo a fare del 25 aprile il nostro presente”.

Circoli Resistenti da asporto: menù, prenotazioni e punti di ritiro

Inoltre, affinché il nostro 25 aprile possa essere solidale e inclusivo, parte del ricavato sarò destinato a sostenere associazioni e progetti del territorio. Il pranzo resistente “empolese” da asporto, organizzato e cucinato dal Circolo Arci Monterappoli, dal Circolo Arci Cortenuova e Circolo Arci S.Maria prevede un menù fisso composto da antipasto con spalla, pecorino e baccelli, tortiglioni alla Norma con melanzane saltate e ricotta salata, maialino arrosto in crosta, cantuccini e vinsanto da ordinare tassativamente entro il 22 aprile (ma attenzione, le prenotazioni potranno chiudersi anche prima, quindi l'invito è di prenotarsi prima possibile) ai numeri di telefono 3755407293 (solo messaggi whatsapp indicando nome, cognome, numero dei pasti e zona di residenza) o chiamando in orario di ufficio l'Arci 0571844279. Questo pranzo, dal costo di € 15,00 potrà infatti essere ritirato, secondo le indicazioni che vi verranno fornite in sede di prenotazione, in uno dei tre punti di ritiro, cioè i Circoli Arci di Monterappoli, Cortenuova e S. Maria.

Il pranzo resistente “vinciano” con asporto e consegna a domicilio è invece cucinato dal Circolo Arci di Petroio e prevede un menù alla carta dove sarà possibile scegliere tra vari antipasti, primi, secondi, contorni e dolci. Per scegliere le pietanze è possibile consultare il menù sui profili fecebook e instagram del Circolo Arci Petroio. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 34705723092. Il ritiro delle pietanze si svolgerà al Circolo di Petroio in Via Villa Alessandri, 3 a Vinci.

L'aperitivo partigiano invece è organizzato dall'Associazione Arci Settembre Rosso e i proventi andranno a finanziare il Progetto di solidarietà alimentare “Il pane e le Rose”. L'aperitivo comprenderà la Freedom AzadìBeer, la birra artigianale A.P.A. a sostegno di Staffetta Sanitaria Rojava e Mezzaluna Rossa Kurdistan, noccioline e un fiore del partigiano de “I Fiori di Linda Bargellini”. Questo aperitivo dal costo di 7 euro potrà essere ordinato insieme al pranzo oppure come semplice aperitivo. Nel caso si ordini in accoppiata con il pranzo è necessario prenotarlo ai numeri di telefono 3755407293 (solo messaggi whatsapp indicando nome, cognome, numero degli aperitivi e zona di residenza) o chiamando in orario di ufficio l'Arci 0571844279. Anche il ritiro si effettua presso uno dei Circoli Arci che verrà indicato. Se invece si intende ordinare solo l'aperitivo, vi verrà recapitato a domicilio, dopo averlo prenotato agli stessi numeri di telefono qui sopra. Si ricorda che queste iniziative sono strettamente riservate ai soci Arci.

Fonte: Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS