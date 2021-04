In giro con l’auto per spacciare, arrestato dalla municipale a Firenze

Era sotto osservazione perché sospettato di essere uno spacciatore fino a ieri sera quando è stato colto sul fatto e arrestato. Si tratta di un 24enne straniero nel mirino degli agenti del Reparto Antidegrado che sospettavano la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera il giovane ha preso l’auto e durante il suo percorso è stato raggiunto in momenti diversi da due persone, entrambe italiane, che hanno acquistato cocaina. Di fronte alla flagranza, gli agenti hanno fermato l’uomo e durante la perquisizione della sua auto hanno trovato 25 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte alla vendita, e 490 euro. Denaro e droga sono stati sequestrati mentre per il giovane è scattato l’arresto ai domiciliari. Il provvedimento cautelare è stato convalidato stamani nell'udienza per direttissima con l’obbligo di dimora nel Comune e il divieto di uscire di casa dalle 19 alle 7.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa