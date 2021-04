Lavori al sottopasso di via Piovola, 5 giorni di chiusura

Ancora lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana ai sottopassi ferroviari che interessano la linea Fireze-Pisa e che si trovano sul territorio comunale di Empoli.

Il prossimo intervento riguarda la messa in sicurezza della travata metallica al sottovia carrabile della linea ferroviaria Firenze – Pisa al Km32+432, in Via Piovola.

Quel sottopasso, che serve anche per raggiungere Villanova, il Polo Tecnologico e anche la nuova viabilità che porta alla FiPiLi, sarà chiuso dalle 7 di mattina di lunedì 19 aprile alle 18 di sabato 24 aprile, o comunque fino al termine dei lavori.

Quindi in quel è stato disposto il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all’intervento.

È prevista la collocazione di cartelli di preavviso nelle strade della zona per avvertire i conducenti.

Per raggiungere dunque Via Piovola, Villanova e il Polo Tecnologico si potrà passare dallo svincolo Empoli Est della FiPiLi arrivando alla nuova rotatoria e immettendosi nella nuova strada che porta fino a Via Piovola.

