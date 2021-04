Montelupo nel Cuore: "Basta con il lockdown istituzionale, vogliamo risposte a interrogazioni e interpellanze"

Ci sono disposizioni normative inequivocabili, tanto nel testo unico sugli enti locali, quanto nel regolamento del Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino, che porrebbero a carico del Sindaco o degli Assessori competenti per materia, l’onere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione ad atti di sindacato ispettivo proposti da un consigliere nell’esercizio delle sue funzioni.

I destinatari dei quesiti posti sono unicamente i titolari delle funzioni di indirizzo politico e quindi è per noi pretestuoso , come è peraltro già accaduto nel corso della consiliatura, rispondere che gli uffici sono oberati e non si può essere tempestivi nell’evadere le richieste.

Premesso che gli uffici hanno soltanto funzioni di supporto tecnico, Sindaco e Giunta hanno il dovere istituzionale di prendere atto che non è accettabile che ad oggi ci siano addirittura mancate risposte ad interrogazioni del 5 novembre scorso, senza che all’interrogante siano state segnalate particolari difficoltà e per distinguere il disimpegno di chi ha funzioni politiche e su cui si puntano le nostre riserve critiche, dall’operato di chi lavora quale dipendente comunale, ci corre l’obbligo di precisare che quando abbiamo interlocuzioni dirette con gli uffici chiedendo qualche documento necessario all’esercizio delle nostre funzioni istituzionali, i riscontri sono sempre assai tempestivi da parte di tutti.

Interrogazioni ed interpellanze sono atti posti in essere nell’esercizio di una funzione istituzionale e Sindaco e Giunta non possono permettersi unilateralmente di ritardare sistematicamente le risposte secondo priorità che non possono disattendere il quadro normativo.

Speriamo che , dopo aver infruttuosamente sollecitato quanto richiesto , si dia soddisfazione alle nostre domande , ricordandosi che Montelupo non è un’oasi che gode di extra territorialità e che se facessimo rilevare al Prefetto le fin troppo ricorrenti violazioni delle nostre prerogative istituzionali non potrebbe che darci ragione richiamandosi al dettato normativo vigente.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo