Next Generation EU, la proposta di una coalizione di associazioni toscane

Lunedì 19 aprile alle ore 17:45, in Piazza Duomo davanti l’ingresso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati una coalizione di associazioni, movimenti, e gruppi spontanei toscani, consegnerà la richiesta alla Regione Toscana di convocazione di un’Assemblea di Cittadini che discuta l’utilizzo delle risorse del pacchetto “Next Generation EU”

Scopo di questa Assemblea sarà di orientare le risorse del pacchetto “Next Generation EU” di competenza regionale verso le azioni necessarie a risolvere le problematiche complesse connesse al contenimento del riscaldamento globale, alla lotta contro la perdita della biodiversità, alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, all’implementazione di processi economici ed industriali sostenibili, alla riduzione delle diseguaglianze sociali.

La proposta ha carattere di innovazione politico-democratica, in quanto lo strumento delle AC, utilizzato in modo crescente sia all’interno dell’Europa che in paesi extra-europei, è uno strumento di democrazia partecipativa, deliberativa e aleatoria che nelle intenzioni dovrebbe affiancare la democrazia rappresentativa elettiva dell’istituzione Regione Toscana, al fine di dare maggiore legittimazione popolare su un argomento irripetibile e di importanza strategica per la stessa sopravvivenza del pianeta. Tramite questo strumento si intende anche favorire la partecipazione alla presa di decisioni delle giovani generazioni, quelle che pagheranno i costi economici e ambientali delle crisi climatiche, ecologiche e sociali in atto.

Tutta la cittadinanza e altre associazioni interessate sono invitate alla manifestazione, effettuata nel rigoroso rispetto delle norme Covid; sarà possibile assistere alla cerimonia anche in diretta streaming su Facebook.

Data e Ora: lunedì 19 aprile 2021 – ore 17:45

Diretta facebook: https://www.facebook.com/events/469178997613984

Fonte: Fridays For Future Firenze