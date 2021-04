Falegname, pelletteria e studio di tatuaggi: nuove aperture a Montespertoli

Nonostante il momento per il commercio non sia dei migliori, Montespertoli guarda avanti. Lo fa col turismo - lo si è visto pochi giorni fa - ma anche con nuove attività. Sono state aperte tre botteghe, due in piazza del Popolo e una in via Roma. In piazza si troveranno una pelletteria, con laboratorio artigianale sul retro e vendita di prodotti come borse e oggettistica in pelle sul fronte, e un'attività artigianale di falegnameria; in via Roma uno studio di tatuaggi.

Il sindaco Alessio Mugnaini e l'assessore al commercio Paolo Vignozzi hanno dato il benvenuto alle nuove attività. Hanno visitato i locali portando l'in bocca al lupo dell'amministrazione comunale.

Montespertoli accoglie nuove attività anche perché è aperto il bando per i contributi. Lo stanziamento prevede una disponibilità di 14.500 euro nel 2021 e 7000 euro nel 2022; le domande vanno presentate nel mese di novembre. L'Amministrazione sottolinea che sarà possibile anche stanziare ulteriori fondi che si potrebbero rendere disponibili nel corso del triennio.

"Specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo sono felice di vedere l'apertura di questi negozi nel nostro centro storico: è un bell'invito ad essere coraggiosi e a non rinunciare ai propri sogni. Se avete un'idea venite a raccontarmela e troveremo insieme un modo per aiutarvi ad aprire il vostro negozio. Montespertoli deve tornare a crescere" è l'invito del sindaco Mugnaini.

Vignozzi ha aggiunto: "Il sistema di contributi a fondo perduto che abbiamo fatto partire ad ottobre ha aiutato questa, se pur timida, ripartenza. In pochissimi mesi ben tre nuove botteghe artigianali sono state aperte e qualche ulteriore novità ci è già stata preannunciata. A queste tre attività va aggiunta anche l'apertura del nuovo studio grafico in Via Roma che contribuisce anch'esso a ravvivare il nostro centro".