Pontedera Music Festival 2021, nuovo appuntamento con "Joyce Songs"

Prosegue il Pontedera Music Festival, domenica 18 aprile alle ore 18: la cantante Bianca Barsanti e il chitarrista Salvo Marcuccio presentano “Joyce Songs”, un ciclo di canzoni su testi del grande poeta irlandese musicate da Marco Gammanossi. Le dodici brevi liriche sono tratte da quella “Chamber Music”, prima opera edita di James Joyce, che già nel titolo dichiara il legame del poeta con l’arte dei suoni. Il rapporto di Joyce con la musica è ben noto: i suoi trascorsi giovanili come apprezzato tenore, l’abitudine di accompagnarsi da sé alla chitarra o al pianoforte, la strenua ricerca di ritmo e contrappunto nella prosa-melologo di Ulisse.

Ben poco è invece dato di sapere su Gammanossi, figura quanto mai originale nella storia della musica. Le dodici canzoni di questo ampio ciclo, precedute da una introduzione per chitarra sola, mescolano con felice disinvoltura le suggestioni della musica vocale inglese elisabettiana con il rock progressivo degli anni settanta, senza mancare di maestria armonica e di un uso sapiente dei mezzi vocali e strumentali. Inedita, la partitura è stata ricostruita da Barsanti e Marcuccio con un lungo, attento lavoro comparativo sui rarissimi autografi esistenti e su stampe parziali d’epoca, coniugando il rigore filologico all’entusiasmo dei pionieri e consegnando ai contemporanei, infine, l’Urtext tanto a lungo atteso.

Se non una prima esecuzione, quella di domenica 18 aprile in streaming dal vivo presso l’Accademia della Chitarra è senza dubbio fra le primissime riproposizioni integrali in era moderna di questo ciclo, unico per l’eccellenza di testo e musica nel repertorio per voce e chitarra. Potrà questo evento pontederese sollevare almeno in parte l’alone di mistero che ancora oggi avvolge l’autore? Sarà alfine questo l’avvio, fra gli adepti tanto agognato, di una renaissance di studi gammanossiani?

