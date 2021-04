Raccolta solidale del Csa Intifada per le famiglie in difficoltà

Di fronte alle conseguenze della crisi attuale, il Csa Intifada lancia una raccolta solidale di giochi e vestiti per aiutare le famiglie in difficoltà.

Questa iniziativa parte dalla necessità di intervenire di fronte agli effetti più forti della crisi sulle condizioni di vita delle persone e dei bambini.

Attraverso l’autorganizzazione e la solidarietà dal basso vogliamo promuovere ed incentivare interventi per risolvere necessità o problemi di interesse collettivo per aiutare chi è in difficoltà ed escluso sia dall’accesso al reddito che dall'accesso alle misure assistenziali del governo.

L’iniziativa si realizza a partire della collaborazione con il fotografo Francesco Malavolta di IOM/Greece, impegnato nella lotta per creare consapevolezza e contro il razzismo, e la Mensa Solidale di Empoli.

Quest’ultima si incaricherà della distribuzione dei regali raccolti: una parte di essi sarà consegnata a bambini del territorio di famiglie colpite dalla crisi; e l’altra parte sarà spedita verso un territorio in contesto di guerra, come tentativo per ampliare la solidarietà verso altri luoghi e in coordinazione con altri attori sociali.

Vi chiamiamo, dunque, alla raccolta: chiunque abbia giocattoli o vestiti in buono stato ci contatti all’indirizzo: raccoltasolidale@libero.it o alla nostra pagina Facebook Comunità in resistenza Empoli.

Attraverso questi contatti concorderemo l’orario e la modalità della consegna nel rispetto delle disposizioni di prevenzione sanitaria. Vi ringraziamo per partecipare a questa iniziativa di solidarietà dal basso e per far circolare questo messaggio.

Fonte: Csa Intifada/Comunità in Resistenza