Ruby ter, nuovo rinvio del processo a Siena. Due mesi di impedimento per Berlusconi

Il processo Ruby ter è stato rinviato al 22 aprile. Già dalla giornata di ieri sarebbe stata probabile l'assenza di Berlusconi in tribunale a Siena, poiché ancora ricoverato (Qui la notizia). Il tribunale di Siena ha disposto il rinvio per il processo che vede indagato Silvio Berlusconi per corruzione, accogliendo la richiesta della difesa del leader di Forza Italia.

Respinta invece la richiesta del pm che chiedeva anche accertamenti medici per capire i tempi dell'impedimento di Silvio Berlusconi a partecipare al processo. Secondo quanto spiegato dalla difesa dell'ex premier, i giudici hanno ritenuto sufficiente la documentazione medica depositata oggi, dove vengono indicati almeno due mesi di impedimento.