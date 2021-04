Se stai pensando di andare a New York, potresti farlo quest'estate

Gli inglesi sono andati avanti e hanno rotto il divieto ai viaggi turistici internazionali. Le autorità britanniche hanno annunciato che già dal 17 maggio, i britannici potranno viaggiare verso paesi sicuri per turismo e senza la necessità di fare una quarantena al ritorno.

Questa è forse una delle novità più attese dall'intero reparto turistico, che vede gli inglesi uno dei maggiori gruppi in visita in Italia. Anche i tedeschi si preparano a godersi l'estate nel nostro Paese, purché la campagna di vaccinazioni continui ad avanzare di buon passo, sia nel Paese teutonico che in Italia.

Voli internazionali per italiani

Questi progetti dei nostri vicini europei di viaggiare per turismo da un paese all'altro hanno dato le ali ai viaggiatori italiani che sono in bacino di arenaggio da più di un anno. In effetti, molti hanno iniziato a cercare alternative per il loro prossimo viaggio cercando all'estero e c'è una destinazione che si distingue dalle altre: New York.

È che questa città continua a generare ammirazione e fa sognare milioni di persone in tutto il mondo. Per le fashioniste, è la città di Carrie Bradshaw e dei suoi amici di Sex and the City. Per i cultori, è la città di riferimento per autori come Paul Auster, Tom Wolfe e Truman Capote. Per gli atleti, è la sede storica degli Yankees. Comunque, tutto accade attraverso e in questa bellissima città di grandi grattacieli.

Requisiti per viaggiare negli Stati Uniti

Sebbene non sia ancora confermato nulla, non sarebbe sorprendente se gli Stati Uniti aprissero le proprie frontiere in estate ai turisti, soprattutto quelli dei Paesi in cui la vaccinazione Procede. Nel momento in cui il Regno Unito considera l'Italia un paese sicuro per il turismo, gli Stati Uniti subiranno pressioni per fare lo stesso.

Di fronte a questa situazione, coloro che stanno pensando di recarsi nel paese nordamericano dovrebbero conoscere i requisiti che devono soddisfare per farlo. Il primo è avere un passaporto valido per almeno 6 mesi dal momento in cui si entra nel paese, non da quando si acquista il biglietto.

Grazie al fatto che l'Italia è uno dei Paesi che rientrano nel Visa Waiver Program, è sufficiente visitare il sito web per richiedere l'ESTA per viaggiare negli Stati Uniti per ottenere un'autorizzazione che ti permetta di viaggiare inutilmente. per un visto, che è un processo lungo e laborioso.

Nel caso dell'ESTA la risposta si ottiene in pochi giorni, consente più ingressi sul territorio nordamericano per periodi di 90 giorni e dura 2 anni. Sebbene attualmente il viaggio negli Stati Uniti non sia consentito con questa autorizzazione, funzionerà quando le restrizioni di viaggio verranno revocate.

Il governo di Joe Biden potrebbe trattenere alcune richieste ai viaggiatori per qualche mese, ma sembra difficile mantenere chiusi i confini degli Stati Uniti per molto più tempo. Quindi, se stai pensando di viaggiare a New York, prepara le valigie, perché potresti farlo quest'estate.