Sesto Fiorentino, sgombero di uno stabile occupato in viale primo Maggio

È stato eseguito nell’odierna mattinata lo sgombero di quattordici appartamenti di uno stabile occupato abusivamente in viale 1° Maggio, a Sesto Fiorentino.

L’operazione si inserisce in un percorso, coordinato dal Prefetto di Firenze Alessandra Guidi e condiviso con l’amministrazione comunale sestese, le Forze dell’ordine e la Polizia locale, secondo le direttive del Ministero dell’Interno, per il ripristino della legalità sul territorio provinciale. L’immobile era sottoposto a provvedimento di sequestro preventivo dell’Autorità Giudiziaria. Al momento dell’intervento erano presenti, all’interno degli appartamenti da liberare, circa 50 persone, fra cui 12 minori, assistite dal Comune e dai Servizi sociali in percorsi di accompagnamento.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alle Forze di polizia, ha dichiarato il Prefetto, per l’operazione portata a compimento quest’oggi, che si è svolta senza tensioni né turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica”. “Ringrazio anche il Comune di Sesto Fiorentino, ha aggiunto Guidi, per la fattiva collaborazione nel reperire sistemazioni speditive, che ha ancora una volta permesso di restituire gli immobili ai legittimi proprietari, salvaguardando al tempo stesso le situazioni di fragilità sociale”.

